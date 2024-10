Petro: “Estamos tratando de juntar esfuerzos para darle una salida a Venezuela” – Noticias Todos Ahora

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que sostendrá una reunión con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, para abordar la crisis en Venezuela.



Foto: Cortesía

El propósito de este encuentro será encontrar una solución pacífica y política a la crisis en Venezuela, que ha surgido a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Obviamente México y Colombia tienen diferencias y diversidades, estamos tratando de unir esfuerzos para buscar una salida política y pacífica para Venezuela”, afirmó Petro en declaraciones a BLU Radio.

Esta iniciativa se enmarca en la toma de posesión de Sheinbaum en México. Los líderes buscarán establecer una postura común respecto a la crisis en Venezuela, la cual continúa sin resolverse y con la mayoría de los países de América y Europa sin reconocer los resultados electorales.

Petro ya había adelantado el 25 de septiembre la postura de Colombia y Brasil hacia Nicolás Maduro y Venezuela, indicando que “sin actas no hay reconocimiento”. Según el presidente, ambas naciones no reconocerán a Maduro como presidente reelecto hasta que no presente pruebas que respalden su supuesta victoria en las elecciones del 28 de julio.

“Con el presidente Lula ahora voy a conversar. Nosotros acordamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, expresó Petro en una entrevista con CNN desde Nueva York.