Venezolanos con pasaporte vencido no podrán ingresar al país por vía aérea.

Los venezolanos no podrán ingresar a territorio nacional por vía aérea con el pasaporte vencido, de acuerdo con información difundida por la aerolínea Latam Colombia.

«En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, los nacionales venezolanos deberán solicitar un ‘Documento de Viaje’ ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque», señaló la aerolínea en un comunicado publicado en su página web el 27 de septiembre.

Las autoridades venezolanas establecieron que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aun estando vigente, si el pasaporte se encuentra vencido.

Venezolanos con doble nacionalidad tampoco podrán ingresar al país con pasaporte vencido

«Aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad deben presentar el pasaporte venezolano vigente. En caso de que el pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente», indicó la aerolínea.

Ante las nuevas medidas, Latam informó a sus pasajeros venezolanos con boletos comprados para volar entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre que pueden revisar opciones de cambio sin costo o devolución en la sección Mis Viajes de Latam.com.

Elmedio Blu Radio conoció el testimonio de un grupo de cerca de 40 ciudadanos venezolanos que no pudieron abordar el vuelo de Latam entre Bogotá y Caracas que tenían programado del pasado viernes debido a que no tenían su pasaporte vigente y no conocían de este requerimiento al momento de comprar el boleto.

Los ciudadanos fueron reubicados en un vuelo con destino a Cúcuta y deberán ingresar a Venezuela por la frontera.

Pasaportes solicitados en consulados deben retirarse en Caracas

Los migrantes venezolanos que hayan tramitado su pasaporte a través de los consulados que actualmente están cerrados deberán dirigirse a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, en Caracas, para retirar su documento de viaje. Así lo informa el organismo a través de sus redes sociales.

Exhorta a los ciudadanos a no compartir información personal, en respuesta a correos electrónicos falsos que han llegado a usuarios, y asegura que la entidad no envía mensajes de ese tipo.

Destaca que todos los trámites de identificación deben realizarse de manera personalizada a través de su portal web oficial: http://saime.gob.ve.