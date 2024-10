TAS reduce el castigo de Paul Pogba por dopaje

El futbolista Paul Pogba logró reducir su castigo por dopaje de cuatro años a 18 meses luego de una apelación exitosa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esta decisión permitirá al campeón del mundo francés retomar su carrera en 2025.

El TAS confirmó la disminución de la suspensión cuando The Associated Press se comunicó con ellos el viernes. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre los motivos de la decisión.

“Finalmente la pesadilla ha terminado”, expresó Pogba en un comunicado. “Tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, puedo volver a enfocarme en seguir persiguiendo mis sueños”.

El mediocampista de la Juventus arrojó un resultado positivo por testosterona en agosto del año pasado, lo que le valió la imposición del castigo máximo por parte del tribunal antidopaje de Italia.

Las suspensiones de cuatro años son habituales según el código mundial antidopaje, aunque pueden ser reducidas en situaciones donde un atleta demuestre que el dopaje no fue intencionado, si el resultado positivo fue debido a una contaminación, o si proporciona “asistencia sustancial” a los investigadores.

Pogba, de 31 años, se convirtió en el futbolista más caro de la historia al unirse al Manchester United desde la Juventus por una cifra de 113 millones de dólares (105 millones de euros) en 2016.

El jugador fue clave en la victoria de Francia en la Copa del Mundo de 2018 y regresó a la Juventus en 2022 como agente libre. Sin embargo, las lesiones lo limitaron a solo ocho apariciones en la Serie A durante su segunda etapa en el club antes de su suspensión.

Pogba fue suspendido tras anunciarse el resultado positivo de su prueba en septiembre del año pasado.

AP