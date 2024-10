Alfredo Zárraga: “La expectativa siempre será ganar”

Alfredo Zárraga se une a la pretemporada de los Tigres de Aragua con grandes expectativas para la próxima campaña. El joven jugador confía en que su equipo logrará un buen desempeño, pero también tiene la mira puesta en alcanzar las Grandes Ligas en un futuro cercano.

Con tan solo 23 años, Zárraga viene de destacarse en Ligas Menores durante la última temporada, iniciando en Doble-A y culminando en Triple-A con los Rays de Tampa Bay.

«Las expectativas de este año es aprender más, así como me lo propuse el año pasado, seguir aprendiendo de los veteranos», expresó Zárraga en declaraciones al Departamento de Prensa de los Tigres. «Este año se siente una buena vibra, se ve que vienen cosas buenas, el equipo es lo máximo, la expectativa siempre será ganar, dar el gramo de cada uno para ganar».

A pesar de los desafíos iniciales en su carrera, Zárraga ha demostrado una gran determinación y perseverancia. En sus 44 apariciones en Ligas Menores, el joven dejó un récord de 4-5, ponchó a 76 contrarios, salvó ocho juegos y mantuvo una efectividad de 3.47.

Aspiraciones en las Grandes Ligas

Zárraga tiene en la mira llegar a las Grandes Ligas en 2025, pero es consciente de la importancia de seguir madurando y acumulando experiencia, algo que considera ha logrado en la LVBP.

«Mi expectativa para el año que viene es subir a Grandes Ligas, pienso que quizás me ha faltado madurez, siempre hay momentos en los que quiero dar más de lo que no tengo y eso es un error, uno cuando quiere dar más de lo que uno quiere las cosas no te salen bien y es cuando uno se frustra, ese año me quiero tomar las cosas con calma, dar todo de mi, si las cosas no me salen bien, levantaré la cara y seguiré, eso es lo que busco, madurez».