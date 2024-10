Elton John revela todos los problemas de salud que ha sufrido

El icónico cantante Elton John, de 77 años, reveló recientemente detalles sobre sus problemas de salud en una entrevista durante el estreno de la película “Elton John: Never Too Late” en el Festival de Cine de Nueva York. Acompañado por su esposo David Furnish y RJ Cutler, con quien co-dirigió el documental, el artista admitió con humor las numerosas intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido.

“Para ser sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí. Y no puedo agradecéroslo lo suficiente: Son las personas que me han hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo”.

Elton John, quien recientemente decidió poner fin a sus giras tras una exitosa carrera musical, compartió que ha encontrado la felicidad plena en su familia. Junto a su esposo David y sus dos hijos, Zachary y Elijah, el cantante afirma haber hallado la mayor alegría de su vida.

Con una emotiva carta dedicada a sus hijos en su 75 cumpleaños, Elton John expresó su amor y gratitud por el significado que le han dado a su vida. A pesar de enfrentar desafíos de salud, como una infección ocular y una lesión en la cadera, el artista se muestra agradecido por el tiempo adicional que ha tenido para disfrutar de su familia.

La experiencia de enfrentar el cáncer de próstata en 2017 ha cambiado la perspectiva de Elton John, quien ahora valora por encima de todo la presencia de sus seres queridos en su vida. A pesar de los obstáculos, el cantante se muestra optimista y agradecido por cada momento compartido con su familia.