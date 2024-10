Actriz venezolana pide la exclusión de 3 dueños del Cúsica Fest por denuncia de violencia de género

La reconocida actriz y periodista Jeska Ruiz expresó su indignación el día de hoy ante la inclusión de Carlos Madera, también conocido como “Sibilino” y miembro del grupo musical “3 Dueños”, en la cuarta edición del Cúsica Fest. Este festival está programado para llevarse a cabo el próximo 7 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar.

En una publicación en su perfil de Instagram, Ruiz cuestionó abiertamente a los organizadores del evento por su decisión de incluir a Madera en el cartel, sugiriendo que se trata de una falta de conocimiento sobre el caso que ella ha denunciado públicamente.

La actriz detalló que existe una orden de aprehensión en contra de Carlos Madera por delitos de violencia de género cometidos en su contra, según lo informado por el Ministerio Público y solicitado por el Tribunal correspondiente.

La presencia de “Sibilino” en el line-up del Cúsica Fest ha generado una fuerte reacción de indignación en las redes sociales, luego de que la actriz denunciara públicamente su participación en el evento. Su llamado ha resonado entre numerosas colegas y activistas feministas, quienes exigen la exclusión de la agrupación del festival.

¿Qué acusaciones enfrenta Carlos Madera?

En el año 2021, Jeska Ruiz publicó un comunicado en sus redes sociales informando que había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de su expareja, Carlos Madera Correa.

La también periodista y locutora afirmó haber sido víctima de agresiones psicológicas, físicas y sexuales durante varios años. En una carta abierta compartida en su cuenta de Instagram, Ruiz expresó: “Este individuo me maltrató y manipuló repetidamente, pero dije basta. Llegó el momento en el que decidí poner fin a esta pesadilla por mí y por mis hijas”.

La artista señaló que el 23 de noviembre de ese mismo año formalizó la denuncia en contra del rapero y las autoridades emitieron una orden de alejamiento tanto para Madera como para sus familiares y conocidos cercanos.

Sin embargo, Jeska Ruiz denunció que esas medidas fueron vulneradas un mes después, cuando un individuo se acercó a su residencia y la amenazó de muerte y violación, tanto a ella como a sus hijas. La actriz aseguró que denunció inmediatamente esta situación a las autoridades correspondientes.

En sus propias palabras, Ruiz afirmó: “Decidí no callar más, tengo derecho a una vida libre de violencia, a que se haga justicia por todos los años de maltratos que viví. Tengo derecho a que se me respete y se me proteja como ser humano, mujer, madre y persona”.