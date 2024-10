El traumático suceso de Evaluna Montaner en un mercado

La reconocida cantante venezolana Evaluna Montaner ha compartido recientemente un sorprendente y traumático momento que vivió hace varios años en un mercado, dejando a más de uno impactado.

En su canal de YouTube titulado “Camilo y Evaluna”, la artista reveló la razón por la cual decidió no volver a ir sola a comprar comida, relatando cómo en el año 2020 estuvo a punto de ser raptada por dos hombres. Estos individuos se acercaron a ella bajo el pretexto de venderle unos zapatos, sin siquiera conocerla.

“De repente me encontré en un pasillo, con mi carrito, y sentí que dos hombres me estaban siguiendo. Se acercaron y me preguntaron mi talla de zapatos. En ese momento, pensé: ‘me van a llevar y quieren saber mi talla para que no me reconozcan. Me van a cambiar de ropa y ponerme unos zapatos nuevos'”, confesó Evaluna Montaner en el video compartido en la plataforma de videos mencionada.

Además, la talentosa artista recordó cómo los hombres insistieron en que comprara los zapatos que llevaban en un bolso, a lo que ella se negó rotundamente.

“No les importó preguntar esas cosas. Normalmente me daría vergüenza, pero tenía tanto miedo que no me importó. Desde ese día, no he vuelto al mercado. Es difícil ser mujer”, expresó la hija del reconocido cantante Ricardo Montaner.

Tras compartir esta impactante historia, los seguidores de Evaluna Montaner han elogiado su valentía al enfrentar esta situación y por compartirlo abiertamente con sus fanáticos.