Hija de Elvis Presley en sus memorias: Michael Jackson era virgen a los 35 años

La cantante y compositora estadounidense Lisa Marie Presley reveló detalles de su relación con Michael Jackson en su libro de memorias póstumas ‘From Here to the Great Unknown’, publicado recientemente.

Presley, hija de Elvis Presley, y Jackson se conocieron en su juventud y comenzaron su romance en 1994. Según extractos compartidos por la revista People, Jackson confesó a Lisa que aún era virgen en ese momento, a pesar de algunas experiencias previas con otras mujeres.

Antes de formalizar su relación, Lisa Marie estaba casada con Danny Keough, pero se divorció cuando Jackson le declaró su amor en Las Vegas y le propuso matrimonio. Se casaron en mayo de 1994, con Jackson de 35 años y Presley de 25. Sin embargo, la pareja se separó en 1996.

Lamentablemente, Lisa Marie Presley falleció en 2023 a los 54 años por complicaciones derivadas de una obstrucción del intestino delgado. Su hija, la actriz Riley Keough, finalizó el libro escuchando cintas dejadas por su madre.

