Datos UN: 58% comprende completamente el juego de beisbol

Ha comenzado la temporada de béisbol profesional en Venezuela, lo que despierta la pasión de millones de fanáticos que se congregan en los estadios o se mantienen pegados a los televisores para seguir cada juego de sus equipos favoritos. El béisbol es una tradición arraigada en nuestro país desde hace más de un siglo, definiendo el ambiente venezolano entre octubre y febrero. Sin embargo, más allá de la emoción y la pasión que genera este deporte, surgen preguntas interesantes.

¿Qué nivel de conocimiento tienen los venezolanos sobre el juego de béisbol, el cual es el más popular en nuestro país? Una característica distintiva de este deporte es la amplia gama de estadísticas utilizadas para analizar equipos y jugadores. ¿En qué medida dominan estos datos a la hora de apreciar el béisbol, ya sea venezolano o de Grandes Ligas?

En ciertas regiones de Venezuela, como los estados andinos, el fútbol goza de mayor popularidad que el béisbol. Sin embargo, ¿esto se traduce en un menor conocimiento del juego de pelota? ¿Los habitantes de los estados centrales u orientales, con una tradición beisbolera más arraigada, demuestran un mayor dominio del juego y las estadísticas?

Para abordar estas cuestiones, en Datos UN llevamos a cabo una encuesta digital en la cual participaron 696 personas entre el lunes 7 y el jueves 10 de octubre.

Nuestro sondeo se centró en dos preguntas clave para evaluar el conocimiento general que se tiene del béisbol. La primera pregunta indagaba si el participante comprendía completamente el funcionamiento del juego. Algunas personas disfrutan de los partidos y tienen un conocimiento básico del juego, pero no dominan todos los detalles. Por otro lado, están los sabermétricos, quienes manejan estadísticas de béisbol y realizan análisis y proyecciones basadas en estos datos.

La segunda pregunta se refería al conocimiento de las métricas del béisbol, dado que es una característica distintiva de este deporte. Organizamos los datos de acuerdo al estado de Venezuela donde residían los participantes, su sexo y edad, esta última categorizada por generaciones.

Actualmente, las generaciones se dividen de la siguiente manera: Generación Z (entre 15 y 27 años); Millennials (entre 28 y 43 años); Generación X (entre 44 y 59 años); Baby Boomers (entre 60 y 78 años); y Generación Silenciosa (79 años o más).

Nota sobre los gráficos. En la primera visualización referida a cada una de las preguntas, el lector puede ver los datos totales y también seleccionar una entidad para ver los datos particulares correspondientes a ella. También puede filtrar los datos según el sexo y la edad. Estos filtros se pueden combinar. Para volver a la vista general debe presionar de nuevo la opción que está seleccionada.

Los mayores son líderes

En el total general, el 58,3% de los encuestados afirmó comprender completamente el juego de béisbol. Otro 28% indicó que lo comprende mayormente, 11,2% dijo que lo conoce, pero más o menos, 11,9% aseguró entenderlo muy poco y solo el 0,6% señaló no entender nada.

Al analizar por sexo, se observa que la proporción de hombres que afirmaron comprender completamente el juego (63,7%) duplica a la de mujeres (31,8%).

En cuanto a las generaciones, los Baby Boomers, personas de entre 60 y 78 años, fueron los que en mayor proporción (61,6%) afirmaron comprender completamente el béisbol. Les siguieron los Millennials (57,4%), la Generación X (56,2%), la Generación Silenciosa (53,3%) y la Generación Z (42,1%).

Se puede identificar también en qué estados de Venezuela se registró una mayor proporción de personas que afirmaron comprender el béisbol al cien por ciento.

La entidad con mayor porcentaje de personas que respondieron afirmativamente fue La Guaira con 82,4%. Le siguieron Falcón con 76,5%, Táchira y Portuguesa con 71,4% y Aragua con 70,5%. Bolívar se ubicó en último lugar con 40,7%.

Jóvenes sabermétricos

La segunda pregunta se enfocó en la comprensión y uso de las estadísticas del béisbol. En el total general, el 24% de los participantes respondió que comprende y utiliza estas estadísticas para analizar jugadores y equipos. Estos son los sabermétricos, llamados así por la sabermetría, que es el análisis empírico del béisbol a través de estadísticas. El segmento más grande (34,8%) fue de quienes afirmaron que comprenden y usan algunas estadísticas, pero no todas. Sumados, el 58,8% maneja estadísticas de béisbol. Un 33,3% indicó que comprende algunas estadísticas básicas, pero no las analiza, mientras que el 7,9% señaló no comprender ni usar estadísticas de béisbol.

Al analizar por sexo, se observó que cerca de dos tercios de los hombres y más de un cuarto de las mujeres afirmaron manejar estadísticas de béisbol.

Al explorar las generaciones, se identificó que la Generación Z, jóvenes de entre 15 y 27 años, fue el grupo que en mayor proporción (36,8%) afirmó comprender y usar completamente las estadísticas de béisbol. Sin embargo, al sumar esta opción con la de quienes manejan algunas estadísticas pero no todas, la Generación X alcanzó el 60,1%.

Finalmente, se pudo determinar que Lara es el estado con mayor proporción de personas que afirmaron comprender y usar estadísticas de béisbol para analizar jugadores y equipos. Le siguieron La Guaira y Falcón con 35,3%, Trujillo y Mérida con 33,3% y Carabobo con 30,2%. Yaracuy y Apure se ubicaron en el último lugar con un 12,5%.