Ben Affleck rompió el silencio tras entrevista de JLo

El famoso actor Ben Affleck rompió su silencio después de que Jennifer López hablara sobre el fin de su relación en una entrevista a mediados de semana. Aunque López no mencionó directamente a Affleck, habló sobre su nuevo álbum musical, titulado This Is Me… Now, inspirado en su pasado romance con el actor.

Tras la revelación de López, Affleck se convirtió en el centro de atención, con muchos curiosos por saber su opinión al respecto. Según informes del DailyMail, el actor de ‘Batman’ no estaba al tanto de lo que J-Lo iba a compartir en la entrevista, pero tampoco se sorprendió de que lo hiciera.

Una fuente cercana a Affleck mencionó a DailyMail que el actor sabe que López seguirá hablando de la ruptura, ya que ha creado álbumes y documentales sobre sus relaciones pasadas. A pesar de que le gustaría que ella no tocara ese tema, entiende que es parte de la vida de ella y está de acuerdo en que cada persona enfrenta la pérdida a su manera.

Después de la entrevista de López, Affleck fue visto en Los Ángeles, aparentando estar tranquilo y relajado, a pesar de las especulaciones de muchos sobre su reacción. Parece que el actor está dispuesto a respetar la forma en que López elige lidiar con la separación, aunque preferiría mantener ciertos detalles de su relación en privado.

En resumen, a pesar de las diferencias en la forma en que ambos están manejando la ruptura, parece que Ben Affleck está dispuesto a aceptar la decisión de Jennifer López de compartir públicamente su experiencia, mientras él prefiere mantener algunos aspectos de su vida personal en privado.