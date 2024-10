Gaby Espino reveló que tiene un nuevo amor (+video)

La reconocida actriz venezolana Gaby Espino ha decidido mantener en privado los detalles sobre su nueva relación amorosa. A pesar de estar en un momento destacado en su carrera con la exitosa serie Juego de las llaves 3 y su negocio empresarial Farmasi, Espino reveló durante una entrevista con la animadora Camila Canabal que ha encontrado al hombre indicado después de un período de estar soltera.

Con 46 años de edad, la artista expresó que, aunque se siente feliz y sus ojos brillan de emoción, prefiere no revelar públicamente el nombre ni detalles de su pareja actual. “Estoy contenta, me brillan los ojos. Pero no voy a decir nada. Primera vez que lo digo. Van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más”, afirmó Espino.

La actriz también compartió que disfrutó al máximo su tiempo como soltera, aprovechando para trabajar en su crecimiento personal y profesional, así como dedicar tiempo a sus dos hijos, Oriana y Nick. Espino enfatizó la importancia de dedicarse a uno mismo antes de encontrar a la persona adecuada, comentando: “El estar soltera me he dedicado a enriquecerme yo como ser humano, como persona, como mujer, como mamá”.

Por ahora, Gaby Espino prefiere mantener en privado los detalles de su vida amorosa, mientras continúa enfocada en su carrera profesional y en el bienestar de su familia.