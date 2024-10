Hija del rapero R. Kelly lo acusó de abuso sexual

La hija del famoso rapero R. Kelly, Buku Abi, ha revelado en un documental impactante que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre cuando era solo una niña. A pesar de haber guardado silencio por mucho tiempo, Abi finalmente ha decidido compartir su dolorosa experiencia.

Abi, de 26 años, cuyo nombre real es Joanne Kelly, relató que el abuso tuvo lugar cuando tenía entre 8 y 9 años. En una entrevista sincera, describió cómo ese terrible evento marcó un antes y un después en su vida.

«Recuerdo despertarme y darme cuenta de que él me estaba tocando. No supe cómo reaccionar, así que me quedé quieta, haciéndome la dormida», dijo Abi visiblemente conmovida.

La valiente joven admitió que había guardado silencio por miedo, ya que su padre era su figura paterna y no podía creer que le hubiera hecho algo así. Sin embargo, a los 10 años, Abi finalmente compartió su dolor con su madre, Andrea Kelly, y juntas denunciaron el abuso de manera anónima. Lamentablemente, la denuncia no prosperó debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

LA RESPUESTA DE R. KELLY

Ante estas acusaciones, la abogada de R. Kelly, Jennifer Bonjean, ha salido en defensa del cantante negando vehementemente las acusaciones de Abi. Según Bonjean, las acusaciones ya habían sido investigadas en el pasado y declaradas infundadas por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois.

Por su parte, R. Kelly, quien actualmente cumple dos condenas simultáneas por delitos sexuales, ha negado las acusaciones y criticado a los creadores del documental por no haber contactado previamente a su equipo legal para darles la oportunidad de responder a las acusaciones.

El rapero de 57 años fue condenado a 30 años de cárcel en 2022 por tráfico sexual y crimen organizado, y posteriormente a 20 años más por posesión de pornografía infantil y seducción de menores en el año pasado. Actualmente, se encuentra cumpliendo ambas sentencias de forma simultánea, con la posibilidad de obtener la libertad en el año 2045.