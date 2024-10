¡Atención! Sentirse mal es natural, pero no lo normalices

Sentirse mal es natural, pero no lo normalices.

No existen emociones positivas o negativas, simplemente hay alteraciones o variaciones de nuestro estado del ánimo según los que nos suceda. Y esos estados de ánimo son clave para ser eficientes emocionalmente, por tanto, no debemos negarlos o suprimirlos. No se trata entonces de evadir o negar algunas, sobre todo de aquellas que culturalmente asociamos a malestar, como la tristeza, el miedo, el enfado o la rabia.

Aprendamos a controlar o manejar nuestros estados de ánimo, ya sean alegría, entusiasmo, enojo, miedo o apatía, porque lo que nos puede meter en problemas es cómo reaccionamos cuando los sentimos, es decir, si nos cegamos y dejamos de ser objetivos al actuar, tanto con las cosas agradables como desagradables. La mayor parte del tiempo, si nos “regulamos” eficientemente, encajaremos mejor en nuestro entorno y afrontaremos mejor la vida.

No es reprimir cualquier emoción, es analizarla, comprenderla, tener claro por qué surge para luego saber qué nos gusta y que no; qué debemos evitar y cómo podemos procesar mejor lo que sentimos. Una emoción es aquello que precisamente sentimos ante lo que nos sucede y es lo que nos lleva a la acción, para protegernos o no, así que son necesarias como, por ejemplo, el miedo que nos lleva a huir de un peligro.

Por tanto, no debemos impedir experimentar dichas emociones, lo que sí es vital, es analizarlas para entender nuestras dinámicas internas y dominarlas en la medida de lo posible, ya que los sentimientos nos aportan una información muy valiosa, porque nos dicen cómo estamos, qué necesitamos o queremos, qué nos asusta o enfada, etc.; y es necesario darnos cuenta de todo.

Si evadimos o negamos lo que pasa por nuestra cabeza quedamos sin resolver los conflictos más íntimos y esto nos va a mantener sumergidos el sufrimiento, disconfort o insatisfacción sin darnos cuenta de la causa o de nuestras carencias. Y estos sentimientos de tristeza o miedo van a seguir estando allí, sin desentrañarse y manifestarse, dando pie a problemas interpersonales, de sueño, de salud y pare usted de contar.

Repito, NO está mal tener un mal día, pues la tristeza o pesadumbre “temporal” son completamente normales, tanto como la alegría o como el amor; entendamos que las emociones son reacciones automáticas, por lo que son parte de nuestra naturaleza. Entonces, NO las niegues, solo conócelas y ten claro que las provoca.