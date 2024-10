Carlos Mendoza orgulloso de llevar bandera latina

En su primera temporada como manager de Grandes Ligas, Carlos Mendoza ha llevado a los Mets de Nueva York a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde compiten contra los Dodgers de Los Ángeles.

Con algunos obstáculos en el camino, Mendoza ha tenido un desempeño destacado. Sus logros durante la temporada regular lo posicionan como un fuerte candidato para el premio al Manager del Año en la Liga Nacional.

Destacando como capataz latino, Mendoza es uno de los dos managers latinos que aún están en competencia de los seis que comenzaron la temporada. Este logro llena de orgullo al venezolano, quien porta con honor la bandera latinoamericana.

“Es un honor y un privilegio poder representar a mi país, Venezuela, y a toda la comunidad latina vistiendo el uniforme de los Mets de Nueva York como dirigente”, expresó Mendoza.

Preparación como técnico en Ligas Menores

Carlos Mendoza se formó como técnico en el sistema de los Yankees, donde jugó a nivel de Ligas Menores durante 13 temporadas. Su experiencia como jugador y luego como entrenador en las granjas de los Yankees contribuyó significativamente a su éxito como manager en las Grandes Ligas.

“Cada paso en mi trayectoria, tanto en Grandes Ligas como en Ligas Menores, me ha ayudado a llegar a esta posición. He desempeñado diversos roles que me han preparado para enfrentar los desafíos que conlleva dirigir en un mercado exigente como Nueva York”, comentó Mendoza.

A pesar de que el 2024 se perfilaba como un año de transición para los Mets, Mendoza y su equipo lograron remontar un inicio complicado de temporada para finalizar con 89 victorias y clasificar a la postemporada.