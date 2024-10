Pdvsa confirma que un rayo causó siniestro en tanque de Cabimas que dejó 26 personas heridas

Los bomberos del estado Zulia y los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) lograron controlar el incendio en uno de los tanques del patio La Salinas en Cabimas, que explotó en dos ocasiones el martes 15 de octubre, dejando al menos 26 personas heridas, según información de las autoridades bomberiles.

El 16 de octubre, Pdvsa emitió un comunicado en el que negó que terceras personas se hayan visto afectadas, a pesar de que el primer comandante de los bomberos de Cabimas, Mufid Houmeidan, reportó 26 heridos.

De acuerdo con la estatal petrolera, “debido a las acciones y maniobras oportunas realizadas por el personal técnico, no se registran afectaciones a terceros y las comunidades cercanas se encuentran fuera de peligro”, tal como lo señala un documento publicado en sus historias de Instagram.

El portal del diario zuliano Versión Final informó que, en horas de la tarde del martes, Houmeidan anunció que 26 personas resultaron afectadas con lesiones leves a raíz del incendio.

Entre los heridos se encontraban bomberos de Cabimas y trabajadores de Pdvsa. Según los informes, el tanque resultó completamente destruido por el fuego.

Pdvsa señaló que el incendio fue causado por un rayo que impactó en el tanque de almacenamiento de crudo. Desde el inicio del siniestro, un equipo de bomberos y especialistas, en conjunto con los organismos del Estado, activaron un protocolo de seguridad para contener y evitar la propagación del incendio.

La compañía petrolera aseguró que no hubo heridos y que las comunidades cercanas no estaban en peligro. En un vídeo compartido en redes sociales, Houmeidan mencionó que no era necesaria la evacuación de la ciudad, ya que el incendio estaba confinado y bajo control.

Este incidente se suma a otro ocurrido en febrero en una empresa cercana a Cabimas, donde un incendio parcial fue controlado posteriormente por los bomberos locales.