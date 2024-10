Exintegrantes de One Direction están “completamente devastados” por muerte de Payne

La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha conmocionado a fans y colegas de la industria musical. Incluso estrellas como Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, compañeros de Payne en la banda, han expresado su profundo pesar por la partida de su excompañero.

En un comunicado conjunto publicado en la página de Instagram de One Direction, los exmiembros de la banda recordaron a Payne con cariño y admiración. Destacaron su talento musical, su presencia en el escenario y su don para escribir, describiéndolo como una parte vital del grupo.

Tomlinson, por su parte, también rindió homenaje a Payne por separado en su cuenta de Instagram, describiéndolo como un hermano y el más calificado en todos los sentidos. Expresó su profunda tristeza por la pérdida y aseguró que siempre llevará en su corazón los recuerdos compartidos con su excompañero.

Zayn Malik, otro exintegrante de One Direction, también dedicó emotivas palabras a Payne en su cuenta de Instagram, destacando su sensatez, apoyo y talento musical. Expresó su profundo pesar por no poder despedirse adecuadamente de su amigo y hermano.

Liam Payne falleció el miércoles tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. La policía de Buenos Aires continúa investigando las circunstancias de su muerte.

One Direction, formado en 2010, se convirtió rápidamente en una de las bandas de chicos más exitosas de todos los tiempos. Con hits como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”, el grupo vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo antes de tomar una pausa indefinida en 2016.

La familia de Payne, así como figuras de la industria musical y fans de todo el mundo, lamentan profundamente su partida y lo recuerdan con cariño y admiración.