Hermana de Liam Payne publica emotivo mensaje

La hermana de Liam Payne, exintegrante de One Direction, Ruth Gibbons, dedicó un emotivo homenaje a su hermano a través de un post en Instagram. En este mensaje, expresó su profundo pesar por no haber podido salvarlo y lamentó que el mundo no haya sido lo suficientemente amable con él.

Gibbons describió a Liam como su mejor amigo, destacando su sentido del humor y la complicidad que compartían. Recordó cómo Liam se mudó a los 17 años para perseguir sus sueños y cómo ella aprobó su examen de conducir durante las semanas de “The X Factor” para poder visitarlo con frecuencia.

La hermana de Liam compartió anécdotas sobre los momentos que pasaron juntos, como ir a tomar té después del trabajo o recogerlo en el trabajo, especialmente después de los conciertos. Destacó la pasión de Liam por la música, su amor por One Direction y su deseo de hacer feliz a la gente a través de su arte.

En un tono conmovedor, Gibbons expresó su tristeza por no haber podido proteger a su hermano y le recordó que siempre estará ahí para él. El mensaje culminó con una declaración de amor y apoyo incondicional hacia Liam.

La trágica muerte de Payne, causada por politraumatismo con hemorragia interna y externa, ha conmocionado a sus seres queridos y a sus seguidores. Aún se espera el informe toxicológico para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

La policía de Buenos Aires continúa investigando el caso, sin confirmar aún si Payne saltó desde el balcón de su habitación o sufrió un accidente. La incertidumbre rodea la partida de este talentoso artista, dejando a sus fans consternados y a su familia en duelo.