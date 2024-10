Zayn Malik pospone su gira por muerte de Liam Payne

El exmiembro de la boy band One Direction, Zayn Malik, ha tomado la difícil decisión de posponer la etapa estadounidense de su gira Stairway To The Sky, tras la trágica muerte de su excompañero Liam Payne.

Liam Payne, quien formó parte de One Direction junto a Malik desde 2010 hasta 2016, falleció el miércoles al caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias de su muerte.

Ante esta dolorosa pérdida, Zayn Malik expresó en un comunicado: “Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira. Las fechas se reprogramarán para enero y serán anunciadas próximamente. Agradezco su comprensión y les aseguro que sus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas”.

One Direction, la exitosa banda surgida en el programa británico X Factor, contaba además con Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan como integrantes. La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado a los seguidores de la banda y al mundo de la música en general.

