Estas son las fechas de la gira de Shakira en EEUU

La reconocida cantante Shakira ha anunciado una serie de fechas en estadios y arenas de Norteamérica para su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, producida por Live Nation.

La noticia llega después de que la semana pasada Shakira informara que la etapa norteamericana de 2024 sería reprogramada para la primavera de 2025, cambiando de arenas a estadios en varios mercados clave.

Las fechas en Norteamérica ahora comenzarán el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, en el Bank of America Stadium, seguido por presentaciones en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, y paradas en Boston, Miami, Las Vegas, entre otras grandes ciudades, antes de concluir el 30 de junio en San Francisco en Oracle Park.

Shakira expresó su agradecimiento a sus millones de seguidores por su constante apoyo en un mensaje publicado en redes sociales el viernes pasado.

El “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira es en apoyo a su LP del mismo nombre, lanzado en marzo, el cual alcanzó el No. 1 en las listas Top Latin Albums y Latin Pop Albums de Billboard, convirtiéndola en la primera mujer en lograr álbumes No. 1 en cuatro décadas diferentes. Además, recibió una nominación al Latin Grammy al álbum del año.

Los fanáticos ya pueden registrarse para una preventa que estará disponible hasta el martes a las 11:59 p.m. en el sitio web oficial de Shakira para acceder a los boletos. Habrá más preventas durante la semana antes de la venta general, la cual iniciará el viernes a las 12:00 p.m. hora local.

A continuación, se presentan las nuevas fechas para la gira de estadios de Shakira en América del Norte:

13 de mayo – Charlotte, Carolina del Norte – Bank of America Stadium

15 de mayo – East Rutherford, Nueva Jersey – MetLife Stadium

20 de mayo – Montreal, Quebec – Bell Centre

22 de mayo – Detroit – Little Caesars Arena

26 de mayo – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

29 de mayo – Boston – Fenway Park

31 de mayo – Washington, D.C. – Nationals Park

4 de junio – Orlando, Florida – Camping World Stadium

6 de junio – Miami – Hard Rock Stadium

11 de junio – Arlington, Texas – Globe Life Field

13 de junio – San Antonio – Alamodome

15 de junio – Houston – Toyota Center

20 de junio – Inglewood, California – SoFi Stadium

22 de junio – Phoenix – Footprint Center

26 de junio – San Diego – Snapdragon Stadium

28 de junio – Las Vegas – Allegiant Stadium

30 de junio – San Francisco – Oracle Park