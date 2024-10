“El Tigre” casi se ahoga con un trozo de carne (+videos)

El reconocido empresario Gianpiero Fusco vivió un momento de angustia mientras disfrutaba de una comida en un restaurante de Panamá.

Conocido también como “El Tigre” o “Divino”, Fusco compartió un video en sus redes sociales para relatar lo ocurrido, mostrando claramente signos de dificultad para respirar.

“En una pauta le zampé ‘rolitranco’ de mordisco justamente al cuero del New York para proseguir decidí tragármelo, error. Me tomó muchos segundos darme cuenta que no había salida”, explicó Fusco en el clip.

En cuestión de segundos, un joven lo ayudó a expulsar el trozo de carne que le estaba obstruyendo la respiración, evitando así una tragedia.

“Gracias Jahír, eres un tigre hermano”, agradeció Fusco al hombre que le salvó la vida en ese momento de emergencia.

