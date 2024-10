Pareja de Brayan Campo dio su versión sobre el crimen de la niña Sofía Delgado

Evelyn Rodas, la pareja de Brayan Campo, el responsable del brutal crimen de Sofía Delgado, rompió su silencio y ofreció su versión de los hechos por primera vez.

Sus declaraciones revelaron nuevos detalles sobre los días posteriores al crimen que conmocionó a Colombia, donde Rodas ha sido objeto de críticas en redes sociales acusándola de complicidad en el lamentable suceso que enlutó al país una vez más.

En una entrevista con Jay Alarcón, creador de contenido en redes sociales, Rodas compartió su experiencia tras el atroz crimen cometido por su entonces pareja.

La mujer, que insiste en su inocencia, se ha visto afectada por los señalamientos desde la captura de Campo, expresando su indignación por lo que considera una injusticia. “Me parece injusto que me señalen de esta manera porque yo no he hecho nada. Jamás imaginé estar en esta situación”, declaró a Blu Radio.

Conocía los antecedentes de Brayan Campo

En la conversación, Evelyn Rodas reveló que Brayan Campo ya tenía antecedentes previos al crimen de Sofía Delgado. A pesar de esto, según Rodas, él siempre afirmaba estar siendo injustamente incriminado.

“Él siempre se excusaba diciendo que lo querían involucrar por un caso anterior del cual yo estaba al tanto”, explicó Rodas, quien señaló que Campo sostenía que ese proceso había sido una trampa en su contra.

Evelyn Rodas, esposa del confeso asesino de Sofía Delgado, Brayan Campo.

Rodas también aseguró que, durante su relación con Campo, jamás observó comportamientos sospechosos o inapropiados hacia menores, lo que la llevó a confiar en él. “Nunca noté ningún comportamiento extraño con niñas. Incluso evitaba acercarse a ellas”, afirmó la mujer.

Además, Evelyn Rodas mencionó que Campo mantuvo una actitud serena y tranquila en los días posteriores al crimen, lo que la hizo dudar de su culpabilidad en ese momento. “Siempre, mirándome a los ojos, me decía que era inocente”, destacó Rodas, resaltando el nivel de engaño que, según ella, Campo mantuvo hasta su arresto.

La entrevista, que ha generado un intenso debate en redes sociales, ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de quienes rodeaban a Campo y la posibilidad de que alguien más estuviera al tanto de sus acciones. Mientras tanto, Rodas continúa defendiendo su inocencia a pesar de las críticas que recibe.

Este caso sigue siendo objeto de atención, ya que se cuestiona el papel de las personas cercanas a Brayan Campo mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Los hechos

Brayan Campo es el nombre del asesino confeso del crimen. Vecino de la familia Delgado en Villagorgona, a pocos kilómetros de Cali, este hombre de 32 años secuestró, mató y ocultó el cadáver de la menor el 29 de septiembre.

En una audiencia privada, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas, cargos que él ha aceptado.

La desaparición de Sofía Delgado Zúñiga tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en Villagorgona, cuando la niña de 12 años se dirigía a comprar un champú para su mascota. Brayan Campo la raptó, la golpeó y causó su muerte, trasladando su cuerpo a un cañaduzal.

Este caso ha conmocionado a Colombia, y las confesiones de Brayan Campo revelan detalles escalofriantes sobre el cruel asesinato de Sofía Delgado Zúñiga.

Confesiones de Brayan Campo sobre el asesinato de Sofía Delgado Zúñiga

Medios colombianos tuvieron acceso a partes de las declaraciones del asesino confeso, que describen los horribles eventos que llevaron a la muerte de la menor.

En el Juzgado de Palmira, se confirmó que Brayan Campo persuadió a Sofía Delgado con un regalo para su mascota, para luego golpearla y causarle la muerte el 2 de septiembre. Posteriormente, trasladó el cuerpo a un cañaduzal.

Se detuvo también a la pareja de Campo, Evelyn Julieth Rodas Patiño, quien compartía vivienda y negocio con él. Campo aseguró que actuó solo y que incluso intentó cometer un acto similar con otra niña antes de matar a Sofía.

El cuerpo desmembrado de la menor fue encontrado en avanzado estado de descomposición, con intentos de quemarlo para dificultar su identificación. Pruebas de ADN confirmaron la autoría de Campo en el crimen.

El caso sigue en desarrollo, con la posibilidad de que Evelyn Rodas también sea investigada por su presunta complicidad en el crimen.

