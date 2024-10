Valenzuela no, no merece HOF

El legendario Joey Adams solía decir: “Si realmente eres como tu foto del pasaporte, no estás en condiciones de viajar”.

La Pregunta de la Semana nos lleva a reflexionar sobre la historia de las Series Mundiales a lo largo de los años. Durante los 23 años de este Siglo XXI, se han celebrado Series Mundiales, y en este 2024, parece que también se jugará una. Sin embargo, en el Siglo XX hubo cuatro octubres sin ese clásico. ¿Por qué?

La Respuesta nos lleva a los años 1901, 1902, y 1904, donde las Series Mundiales no se llevaron a cabo por diferentes razones. En 1994, la huelga de los peloteros fue la razón detrás de la ausencia de las Series Mundiales.

Fernando Valenzuela y el Hall de la Fama

La triste noticia del fallecimiento de Fernando Valenzuela a los 63 años debido a cáncer en el hígado ha conmovido a los amantes del béisbol en Los Ángeles y más allá. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento.

Tras su fallecimiento, ha surgido un debate sobre si Fernando Valenzuela merece ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol. Sin embargo, algunos críticos argumentan que su desempeño en el campo no fue suficiente para merecer tal honor.

Los críticos señalan que la famosa “Fernandomanía” no es motivo suficiente para ser incluido en Cooperstown, ya que su historial de victorias y efectividad no lo respalda. A lo largo de su carrera, Fernando Valenzuela tuvo altibajos en su desempeño, con solo un año destacado en 1986. Su récord final de 173-153 y una efectividad de 3.54 no lo colocan como un candidato fuerte para el Salón de la Fama.

Es importante recordar que el desempeño en el campo es fundamental para ser considerado para el Hall de la Fama, y en el caso de Fernando Valenzuela, sus números no lo respaldan.

Lindos recuerdos de Rusell Gutiérrez

Desde Mérida, Yucatán, recordamos a Rusell Gutiérrez, un brillante periodista que dejó su huella en el periodismo escrito y hablado. Su pasión por aprender y su alegría contagiosa lo hicieron una figura memorable en la profesión.

Recordemos que el verdadero mérito para recibir honores radica en el esfuerzo y la dedicación, como nos enseñó Aristóteles.

En última instancia, agradecemos a la vida por todo lo que nos brinda, incluidos lectores como tú que nos acompañan en este viaje.