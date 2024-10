Margarita: Condiciones del hospital central Dr. Luis Ortega siguen siendo críticas (Video)

Condiciones del hospital central Dr. Luis Ortega siguen siendo críticas.

El hospital central de Nueva Esparta, Dr. Luis Ortega, ubicado en Porlamar, sigue presentando condiciones críticas.



Usuarios que acuden a este recinto de salud, dan cuenta del deterioro de las distintas áreas y rechazan que precisamente la parte sanitaria sea la que está más comprometida.

Baños con las piezas destruidas, suciedad, animales rastreros, incluso despilfarro de agua por las tuberías, aun cuando en otras áreas se carece de este servicio.



Los pacientes y sus familiares afirman que es necesario denunciar esta situación, porque en cada oportunidad que una autoridad visita el hospital o le enseñan solo las áreas recuperadas o realizan un “maquillaje”, cuando la realidad general es otra.



No obstante, revelan que les resulta muy difícil hablar directamente sobre la situación que viven durante la estadía en el hospital, porque no es infundado el temor a represalias.

Quienes denuncian dicen que no quisieran generalizar, porque hay médicos, enfermeras y personas en general que actúa con sentido muy humano, pero consideran que ellos también son afectados como profesionales al tener un lugar riesgoso de trabajo y deberían ser parte de los denunciantes.



En todo caso, el clamor de la población es que haya transparencia en la gestión publica sanitaria porque es la única manera para corregir las fallas y sobre todo garantizar los servicios de salud.