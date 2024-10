Feid habló por primera vez de su relación con Karol G

Feid y Karol G, la pareja de artistas del reguetón originarios de Medellín, han conquistado a sus seguidores alrededor del mundo con una relación que parece estar en su mejor momento.

Los cantantes colombianos han demostrado que, a pesar de la fama, disfrutan de una relación estable y duradera.

Ambos artistas han sido reservados con los detalles de su romance y han mantenido un perfil discreto, sin embargo, recientemente Feid rompió el silencio y compartió nuevos aspectos sobre su relación con Karol G.

En una entrevista con el puertorriqueño Chente Ydrach, el cantante paisa habló sobre su vida personal, gustos, carrera y los desafíos de la industria musical.

Uno de los desafíos principales mencionados por Ydrach fue la fama y cómo esta ha afectado su relación sentimental, a lo que Feid respondió con determinación:

“Yo siento que es parte de la vida. Si me peleo con eso, solo seré infeliz. Hay que aceptarlo, si quiero ser quien soy y hacer lo que hago, debo aceptar la exposición y las críticas. Si no quiero que opinen sobre mi música o mi relación, entonces no habría elegido esta carrera”, expresó el cantante.

Además, Feid reveló que ha optado por viajar a destinos remotos para alejarse del foco público.

“Uno tiene que ir a donde pueda relajarse, no se puede dar oportunidades en Miami”, añadió.

Los artistas han sido vistos juntos en lugares públicos desde mediados de 2023, y en diciembre del mismo año fueron vistos en una discoteca en Medellín.

Al finalizar la noche, salieron del lugar acompañados de sus guardaespaldas mientras sus fans los esperaban afuera. Parece ser que la pareja pasó las fiestas navideñas en compañía de sus familias en Medellín.