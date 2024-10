Oswaldo Cabrera confía en su trabajo en la Serie Mundial

La participación del venezolano Oswaldo Cabrera en la Serie Mundial ha agregado un toque especial al Clásico de Otoño de la Major League Baseball. En su primera incursión en una final de la MLB, Cabrera se mostró emocionado por la oportunidad que se le presenta.

El jugador criollo recordó con nostalgia la última vez que los Yankees de Nueva York se coronaron campeones, destacando especialmente el cuadrangular de Hideki Matsui en aquel Clásico de Otoño.

“Recuerdo el título de los Yankees en el 2009 y aquel jonrón de Matsui. Aunque han pasado muchos años, ese momento sigue siendo uno de los más memorables de aquella Serie Mundial”, expresó Cabrera.

Ante la pregunta de qué consejo daría a su yo infantil que veía aquel partido por televisión, Cabrera respondió con humor pero también con determinación: “Le diría que siga persiguiendo sus sueños, que confíe en sí mismo y que nunca pierda su esencia”, afirmó el jugador de los Yankees.

El venezolano también destacó que desde pequeño ha sido caracterizado por su convicción, un factor clave en su carrera profesional.

“Siempre he tenido confianza en mis habilidades. Si me propongo algo, me esfuerzo al máximo para lograrlo. Esa convicción es lo que me ha permitido crecer y seguir creyendo en mí mismo”, concluyó Cabrera.