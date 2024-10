Shakira sobre las relaciones románticas: “El amor de pareja me defraudó”

La reconocida cantante Shakira ha sido destacada en la nueva portada de la revista GQ. Tras lanzar su más reciente canción, Soltera, y posponer parte de su gira mundial debido a la alta demanda de entradas, la artista ha concedido una entrevista en la que reflexiona sobre su proceso de sanación a través de la música y cómo ha evolucionado su percepción del amor.

Shakira admite que no fue sencillo aceptar la sensación de vulnerabilidad que experimentaba al escribir su álbum Las Mujeres No Lloran. Según sus propias palabras, “durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando iniciar mi proceso de duelo, pero no pude realmente empezar hasta que comencé a componer música. Era mi manera de sanar. Y sigue siéndolo. El duelo es un proceso no lineal, lleno de altibajos”, afirma.

La cantante ha plasmado su duelo no solo en las letras de sus canciones, sino también en sus videoclips. En Monotonía, por ejemplo, se la ve caminando con un agujero en el pecho para reflejar cómo se sentía. Pero con la Sesión 53 junto a Bizarrap, Shakira señala que empezó a sentirse más ligera. “Sentí que estaba flotando en ese momento. Sentí que había sacado un demonio”, expresa.

Esta etapa de duelo surge a raíz de su separación de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación durante doce años y tuvo dos hijos, Sasha y Milan. Por ello, la artista ha meditado sobre la transformación de su percepción del amor a lo largo del tiempo.

“El amor de pareja me decepcionó. Afectó mi idiosincrasia. Por ahora, al menos, he perdido la confianza en el otro”, confiesa. Asimismo, reconoce que el proceso de sanación es extenso y requerirá varios álbumes.

Además, Shakira destaca la importancia de la amistad en su vida, afirmando que nunca se ha sentido tan amada y querida como por sus amigos. Agradece el apoyo y cariño recibido por ellos en los momentos más difíciles, a pesar de las traiciones y decepciones sufridas por algunas personas.

La artista concluye que, a pesar de quienes la han defraudado, tiene la fortuna de contar con amigos genuinos que la respaldan. Este proceso de sanación y evolución personal continúa siendo tema central en la vida y carrera de Shakira.