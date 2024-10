Precio del Dólar paralelo llega a Bs. 50.25 este 29 de octubre

El dólar paralelo, en la cuenta de Instagram Monitor Dolar, llegó este martes a 50,25 bolívares por cada divisa estadounidense.

Con respecto a la cotización de cierre del pasado lunes, 28 de octubre, la moneda estadounidense tuvo un incremento de 1,85 % al pasar de 49,34 a 50,25 bolívares.

En el mercado oficial, la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) está fijada para este 29 de octubre en 41,73 bolívares, con lo que la brecha entre ambas referencias se mantiene sobre el 20 %, un comportamiento que tiene en las últimas semanas.

Qué pasa con el dólar paralelo y el del BCV

Esto llevó a comerciantes a fijar como referencia el euro para la venta de productos; es decir, la tasa más alta de cotización que a diario publica el instituto emisor venezolano, al seguir la lógica de alcaldías y otras instituciones públicas que cobran sus tasas o multas en la moneda de la Unión Europea.

El economista y socio director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, dijo sobre esto que los comerciantes tratan de protegerse como pueden de esta brecha cambiaria.

«Frente al caos en el mercado cambiario y en el sistema de pagos. Cada quien se protege como puede. ¡Un sálvese quien pueda! Y donde los más vulnerables son los asalariados que reciben su sueldo en bolívares», dijo el pasado 20 de octubre cuando comenzaron a publicarse quejas de usuarios en redes sociales por la fijación de precios en euros.

Mientras que el exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015 y también economista, José Guerra, dijo en X que en lo que va de año «El precio oficial del dólar ha aumentado 13,1%. Más que entre enero y septiembre de 2024. El BCV tiró la toalla al no poder luchar contra un mercado que no quiere bolívares sino dólares. No es principalmente un tema de oferta sino de demanda de dólares», manifestó este 28 de octubre.

Aunque el BCV, según analistas, ha intentado hacer fuertes intervenciones cambiarias del mercado para acortar la brecha, hasta el momento aún no rinden frutos las medidas que adopta el organismo estatal.