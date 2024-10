Asesor de Lula dice que Brasil no reconoce la victoria de Nicolás Maduro – Noticias Todos Ahora

Brasil no reconoce proclamación de Maduro tras elecciones en Venezuela

El asesor para Asuntos Internacionales del Gobierno de Brasil, Celso Amorim, ha declarado que las elecciones del 28 de julio en Venezuela no se respetaron, lo que impide el reconocimiento de la proclamación de Nicolás Maduro. Enfatizó que el principio de la transparencia no fue respetado al no publicarse los resultados detallados de las elecciones.



Asesor de Lula dice que Brasil no reconoce la victoria Nicolás Maduro. Foto: Cortesía

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Amorim explicó la posición de Brasil frente a la crisis en Venezuela posterior a las elecciones de julio. Brasil se guía por los principios de defensa de la democracia, no injerencia en asuntos internos y resolución pacífica de controversias.

Postura de Brasil

Brasil no reconoce ni la proclamación de Maduro ni el supuesto triunfo de Edmundo Gonzalez Urrutia con la oposición, argumentando que reconocer resultados basados en datos recogidos por un candidato sería peligroso para la institucionalidad democrática. Brasil aboga por la transparencia y la veracidad de los resultados.

Además, Brasil expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos y la represión en Venezuela después de las elecciones. Su principal interés es evitar tensiones que pongan en peligro la paz en Sudamérica, aunque considera que la solución debe ser propia de los venezolanos.

Tensión entre Brasil y Venezuela

Las relaciones entre Brasil y Venezuela se encuentran en un momento tenso, ya que Brasil insiste en la publicación de los resultados detallados de las elecciones del 28 de julio. A pesar de los intentos de diálogo junto a México y Colombia, la crisis venezolana aún persiste.

Recientemente, el gobierno de Lula negó la entrada de Venezuela al foro Brics, lo que ha intensificado la tensión entre los dos países. Maduro ha calificado esta acción como una agresión y un gesto hostil de Brasil.