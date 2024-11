Cazzu asegura que no sabía del romance de Ángela y Nodal, pero él se defiende

El reconocido cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, salió en defensa de su esposa, Ángela Aguilar, desmintiendo las acusaciones de infidelidad que han surgido en los últimos días. El intérprete de éxitos como ‘De los besos que te di’, ‘Botella tras botella’ y ‘No te contaron mal’, fue contundente al afirmar que su esposa nunca fue su amante.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armar una historia de todo eso tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi exrelación es algo muy grave y feo y pues sí, yo creo que hay que cuidar muy bien las historias. Yo soy muchas cosas, pero no infiel”, declaró Nodal.

El cantante también agregó: “De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue mi amante”.

Nodal admitió que le resulta “difícil” e “incómodo” tener que abordar públicamente este tema. “Todo este proceso ha sido bastante difícil, yo creo que para todos, las familias de todos lados han salido involucradas, o sea gente que no tiene nada que ver ha salido involucrada aquí. Ha sido difícil para la familia de todos, ha sido difícil para todos y qué pena que terminen en cosas así porque, como les digo, no me gusta estar dando de qué hablar a cada rato”, expresó el artista.

Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, Nodal reiteró que “nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes”. Además, señaló que se comunicó con su ex pareja para informarle sobre su nueva relación y evitar malentendidos.

En medio de la polémica, Nodal enfatizó que prefiere mantenerse enfocado en su carrera musical y no en rumores o chismes. “Yo soy músico, soy cantante, no me gusta salir a cada rato con chismes y eso, no está en mi poder esas cosas. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación, nadie de las tres personas, y a mí me toca defender la parte de mi esposa, tengo que defender mi parte”, concluyó el artista.