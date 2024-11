Lady Gaga vuelve a lo gótico con “Disease” (+video)

La reconocida diva del pop, Lady Gaga, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir el video musical oficial de su nuevo tema “Disease” (‘Enfermedad’), apenas unos días después de su lanzamiento.

El video, lleno de sonidos electrónicos e imágenes perturbadoras, fue lanzado el martes por la noche y sirve como anticipo de lo que será el séptimo álbum de estudio de la artista.

En su perfil de Instagram, Lady Gaga reflexionó sobre la canción, expresando: “Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca me ha resultado fácil afrontar cómo me seduce el caos y la agitación. Me hace sentir claustrofóbica”.

La cantante estadounidense continúa explicando que “Disease” trata sobre enfrentar el miedo, confrontar su oscuridad interior y aprender a convivir con las partes de sí misma que la asustan. Destaca la importancia de la integración y cómo se ve a sí misma como la directora de su propia sinfonía.

“Soy cada actor de las obras que son mi arte y mi vida. No importa lo aterradora que sea la pregunta, las respuestas están dentro de mí. Me salvo a mí misma si sigo adelante. Soy todo lo que soy, soy fuerte y estoy a la altura del desafío”, asegura Lady Gaga.

El nuevo sencillo “Disease” fue lanzado el viernes pasado y formará parte del próximo álbum de Lady Gaga, el cual se espera que salga al mercado en el segundo trimestre de 2025.