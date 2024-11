Mariah Carey convierte a Morticia Addams en Mamá Noel para descongelar la Navidad (+video)

La esperada temporada navideña ha sido oficialmente inaugurada con un video de 55 segundos protagonizado por la icónica cantante Mariah Carey. El clip comienza en blanco y negro con una estética propia de Halloween, acompañado de los acordes de su famosa canción navideña “All I Want for Christmas Is You” en una versión tenebrosa.

En este cortometraje, Carey se caracteriza al estilo Morticia Addams y baila un tango con un personaje que recuerda a Gomez Addams. La escena se transforma cuando aparece un vestido de Mamá Noel en un oscuro armario y el hombre se convierte en un sonriente muñeco de nieve. Finalmente, Carey se enfunda en el vestido y se monta en un trineo tirado por renos lleno de regalos, mientras suena su famoso éxito en su versión original de fondo.

Además, la cantante aprovecha este video para promocionar su colección especial de decoración navideña, que incluye desde bolas para el árbol hasta calcetines para colgar de la chimenea. También colabora con la marca KAY para promocionar una selección de joyas navideñas que van desde anillos de oro hasta colgantes de perlas.

Por otro lado, Mariah Carey se ha aliado con Virgin Hotels para crear bares temáticos de Navidad en ciudades seleccionadas de Estados Unidos. Estos bares estarán decorados con motivos inspirados en la canción “All I Want for Christmas Is You” y ofrecerán actividades interactivas para los fans de la cantante.

Con más de 30 años de carrera, Mariah Carey ha convertido la Navidad en un gran negocio, aprovechando su popularidad y su icónica canción navideña para lanzar productos y colaboraciones especiales durante la temporada festiva.