Armie Hammer regresa al cine tras acusaciones de abuso sexual

Armie Hammer regresa a la gran pantalla con una película de época titulada “Frontier Crucible” después de más de tres años de pausa debido a acusaciones de abuso sexual.

El actor estadounidense compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes sosteniendo un guion del nuevo proyecto y luciendo un sombrero de vaquero de época. En el pie de foto, Hammer escribió: “De vuelta a la carga”.

La película contará con la participación de Thomas Jane (‘The Predator’) y comenzará a filmarse el próximo mes en ubicaciones como Monument Valley y Prescott, en Arizona.

La carrera del actor, conocido por su papel en “Call Me By Your Name”, se vio afectada a principios de 2021 cuando se filtraron supuestos mensajes privados a través de una cuenta de Instagram anónima. Estos mensajes detallaban fantasías sexuales perturbadoras, incluyendo mutilaciones y canibalismo, acompañadas de testimonios similares de dos exparejas.

En una entrevista con Air Mail en febrero del año pasado, Hammer admitió haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, aunque negó rotundamente haber cometido violación.

Desde que estalló la polémica, el actor se ha mantenido alejado de los reflectores y ha estado trabajando como vendedor en las Islas Caimán, donde creció. Hammer afirmó haberse sometido a tratamiento y expresó gratitud por su proceso de “recuperación”.

