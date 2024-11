Norkys Batista reveló quién es la persona con la que jamás trabajaría: ‘Tiene mucha maldad’

La reconocida actriz, modelo y empresaria venezolana Norkys Batista abrió su corazón y compartió su opinión sobre la maldad en el entorno artístico, destacando que existen individuos que buscan aprovecharse del éxito de otros para destacarse. Durante una entrevista con el presentador Carlos Adyan, Batista reveló experiencias significativas de su carrera y algunos desafíos personales que ha enfrentado.

Desde sus inicios en el concurso de belleza Miss Venezuela, Norkys ha experimentado altibajos en su carrera y ha sido protagonista de momentos controversiales, como su enfrentamiento previo con la periodista Angie Pérez, debido a acusaciones relacionadas con un supuesto vínculo con el gobierno venezolano.

Al abordar la pregunta sobre con quién no le gustaría trabajar nunca más, Batista fue clara en su respuesta. Haciendo referencia a su conflicto pasado con Pérez, expresó su deseo de no encontrarse nuevamente con ella y la describió como un “personaje desagradable”. La actriz enfatizó que no volverá a colaborar con la periodista, sintiéndose aliviada por no tener que compartir proyectos con ella.

Con una carrera destacada en la televisión y una serie de experiencias que han dejado huella en su camino, Norkys Batista continúa siendo una figura controvertida en el mundo del entretenimiento en Venezuela.