Bon Jovi y Pitbull estrenan “Now Or Never”

El pasado fin de semana, se llevó a cabo un espectacular show en Jones Beach, Nueva York, donde dos grandes de la música se unieron en el escenario. Jon Bon Jovi y Pitbull sorprendieron a todos con una actuación conjunta que dejó al público emocionado.

El tema “It’s My Life”, compuesto por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin, ha sido un éxito desde su lanzamiento en el año 2000. Esta canción se ha convertido en un clásico de la música, ganando reconocimientos como Mejor canción rock en los premios Grammy, Mejor canción en los European Music Awards y Video del año en los premios VH1 My Music Awards.

Ahora, Bon Jovi y Pitbull han unido fuerzas para crear un nuevo remix de esta famosa canción, titulado “Now Or Never”. La colaboración surgió a raíz de la amistad que ambos artistas entablaron en 2017. En esta nueva versión, se conserva la potencia del coro original, pero Pitbull aporta su estilo único con rimas ardientes y frescas que le dan un toque renovado a la canción.

El video de esta versión de “Now Or Never” muestra la actuación en vivo de Bon Jovi y Pitbull en el show de Jones Beach, Nueva York, donde se puede apreciar la química explosiva entre estos dos talentosos músicos.

Por otro lado, Pitbull se prepara para regresar con “Pitbull: Vegas After Dark The Residency” en Fontainebleau de Las Vegas, donde ofrecerá ocho espectáculos a partir del 8 de noviembre. Mientras tanto, tanto él como Jon Bon Jovi están listos para el lanzamiento mundial de “Now Or Never” en todas las plataformas de música y video a medianoche del 14 de noviembre.