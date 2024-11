ÚLTIMAHORA | Donald Trump regresa a la Presidencia de Estados Unidos

Donald Trump regresa a la Presidencia de Estados Unidos.

Donald Trump es el presidente de Estados Unidos con el 49,9 % de los votos, luego de ganar el estado péndulo de Wisconsin. El republicano venció a Kamala Harris además en otros tres estados claves: Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. El Senado volvió a manos republicanas.

Donald Trump suma 277 votos electorales de los 270 votos electorales que requería para ganar las presidenciales. La demócrata Kamala Harris se lleva 224.

Líderes políticos del mundo se pronuncian con respecto al discurso de victoria de Trump; entre los primeros Macron, Scholz, Meloni, Von der Leyen, Bukele, Zelenski, Netanyahu y Milei.

“Esta será la verdadera era dorada de Estados Unidos”, promete Trump en el discurso en el que se declara ganador de las presidenciales.

Entre los triunfos destacados de la demócrata Kamala Harris están California, que da 54 votos electorales, y Nueva York, que otorga 28.

Donald Trump ganó en Texas, que da 40 votos electorales, las Dakotas, Ohio, Luisiana, Wyoming y dos delegados de Nebraska. Además triunfó en tres estados péndulo: Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia.

Donald Trump emitió su voto en Palm Beach, Florida, donde subrayó que respetará los resultados electorales si los comicios son “justos”.

Todas las miradas están puestas en siete estados péndulo que pueden definir la contienda: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

hace 2 horas

Así queda el mapa electoral tras la victoria de Trump en las presidenciales

Las votaciones del 5 de noviembre dieron una enorme victoria electoral para los republicanos: su candidato, Donald Trump, logró conseguir 277 votos electorales, de los 270 necesarios, y los otros estados péndulo por definir tienen una tendencia hacia el rojo.

Trump celebra también en Wisconsin, donde selló su victoria presidencial. Pero, más temprano, el republicano ya logró quedarse con estados disputados como Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.

hace 2 horas

Trump sella su victoria presidencial al quedarse con el estado de Wisconsin

El expresidente y candidato republicano Donald Trump ganó el estado de Wisconsin con 49,9% de los votos.

Esto le da 10 votos electorales, por lo que logra hacerse con 277 votos electorales en total de los 270 necesarios.

Así, se confirma el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales. Hasta el momento, el exmandatario ya ha logrado hacerse con el control de cuatro de los siete estados péndulo en juego.

hace 2 horas

Funcionario de Hamás afirma que la capacidad de Trump de detener la guerra será puesta a prueba

Un alto funcionario de Hamás, Sami Abu Zuhri, afirmó que Donald Trump será puesto a prueba por sus declaraciones de que puede detener la guerra en cuestión de horas como presidente de Estados Unidos.

“Instamos a Trump a aprender de los errores de (el presidente Joe) Biden”, dijo Zuhri a Reuters.

hace 3 horas

Milei cataloga de “formidable” la victoria de Trump y dice que EE. UU. puede contar con Argentina

América Latina amaneció con la actualización de las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump se declaró ganador antes de conocerse los resultados definitivos y el presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al magnate por medio de su cuenta de X.

“Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora, Make America Great Again. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea”, sentenció Milei.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u— Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024

hace 4 horas

Scholz espera seguir colaborando con Trump en un nuevo periodo presidencial

“Felicito a Donald Trump por haber sido elegido presidente de los Estados Unidos”, escribió el canciller de Alemania, Olaf Scholz. “Alemania y EE. UU. colaboran con éxito desde hace mucho tiempo para promover la prosperidad y la libertad a ambos lados del Atlántico”, añadió.

Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

hace 4 horas

“Italia y Estados Unidos son naciones ‘hermanas'”: Meloni felicita a Trump

También se pronunció la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. “En mi nombre y en el del Gobierno italiano, las más sinceras felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump”, escribió en su cuenta de X.

“Italia y Estados Unidos son naciones ‘hermanas’, unidas por una alianza inquebrantable, valores comunes y una amistad histórica. Es un vínculo estratégico, que estoy segura de que ahora fortaleceremos aún más”, añadió Meloni.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

hace 4 horas

“Nos une una verdadera asociación entre nuestros pueblos”, le dice Von der Leyen a Trump

“Felicito calurosamente a Donald J. Trump”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“La UE y los EE. UU. son más que simples aliados. Nos une una verdadera asociación entre nuestros pueblos, que une a 800 millones de ciudadanos”, sentenció.

Además, dijo que está lista para que trabajen juntos en “una agenda transatlántica sólida que siga dando resultados para ellos”.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

hace 4 horas

“Que Dios te bendiga y te guíe”: el mensaje de Bukele a Trump

“Felicidades al presidente electo de Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Que Dios te bendiga y te guíe”, añadió.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

hace 4 horas

“Confiamos en que Ucrania reciba un apoyo bipartidista firme y continuo de EE. UU.”: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, catalogó “la victoria electoral” de Trump como “impresionante”.

Además, manifestó que espera tener una cooperación con el líder republicano y recordó una reunión que mantuvieron los dos en septiembre. “Discutimos en detalle la asociación estratégica entre Ucrania y Estados Unidos, el Plan de Victoria y las formas de poner fin a la agresión rusa contra Ucrania”, escribió Zelenski.

“Estamos interesados ​​en desarrollar una cooperación política y económica mutuamente beneficiosa que beneficiará a nuestras dos naciones”, añadió el presidente ucraniano.

También sentenció que espera que EE. UU. continúe con su apoyo bipartidista a Ucrania.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

hace 4 horas

Netanyahu recuerda su “amistad” con Trump y celebra su victoria

En sus redes sociales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró el triunfo de Donald Trump y lo catalogó como “una gran victoria”.

“¡Felicitaciones por el regreso más grandioso de la historia!”, sentenció el premier israelí.

Además, aseguró que el regreso de Trump a la Casa Blanca “ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos” y “un poderoso compromiso renovado” entre los dos países.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

hace 5 horas

“Listos para trabajar juntos”: Macron felicita a Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó al candidato republicano Donald Trump, que reivindicó su victoria en las elecciones.

“Listos para trabajar juntos como hemos podido hacerlo durante cuatro años”, agregó Macron. “Con tus creencias y con las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad”, añadió el presidente galo.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024