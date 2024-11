Julio Urías, último en ganar 20 juegos

Teodoro Petkoff: “Estamos mal, pero vamos bien”

En el día de hoy, como cada miércoles, se celebra el Día del Correo. Si deseas escribirme, por favor incluye tu nombre completo y la ciudad o población desde donde nos escribes. ¡Gracias!

Desde Santiago de Chile, Carlos Voth sugiere: “Carolina Rivadavia, además de donar parte de esos ocho millones de dólares, podría considerar invertir en empresas ‘Startup’, lo cual le brindaría una rentabilidad moderada pero segura, apoyando así a jóvenes empresarios, a sus empleados y generando fondos para seguir ayudando a otros”.

Desde Mexicali, Silverio Hong pregunta: “¿Julio Urías, el zurdo culichi, ha sido el último lanzador en ganar 20 o más juegos en una temporada de Grandes Ligas? Yo pensaba que había sido Nolan Ryan”.

Respecto a tu pregunta, Ryan logró ganar 20 juegos dos veces, siendo la última en 1974 con los Angelinos. Sin embargo, luego de él, varios lanzadores han alcanzado esa marca. En el caso de Julio Urías en 2021 con los Dodgers, registró un récord de 20-3 y una efectividad de 2.96, convirtiéndose así en el último en lograr las 20 victorias.

Anselmo Pérez S. desde Los Puertos de Altagracia, Zulia, expresa su protesta: “Estoy agotado de escribirte y no obtener respuesta a mis preguntas. He enviado hasta cuatro mensajes en una semana con diferentes consultas, y ninguno ha sido publicado. Considero que es una falta de atención odiosa de tu parte. No veo razón para tal desprecio”.

Comprendo tu frustración, Anselmo. Sin embargo, debido a la cantidad de consultas que recibo semanalmente, debo seleccionar aquellas que considero más relevantes e interesantes para la audiencia. Agradezco tu comprensión.

Desde Santiago, República Dominicana, Justo Félix pregunta: “¿Cuál es el problema de mi compatriota, César Altagracia?”.

Justo, el problema de César Altagracia radica en que presentó documentos falsificados para cobrar un bono de cuatro millones de dólares, alegando tener 14 años cuando en realidad tenía 19. Esta acción podría acarrear consecuencias graves en su carrera en el béisbol de Estados Unidos, afectando su futuro de manera significativa.

Agradezco a todos los lectores por su participación y por enriquecer cada edición del Día del Correo con sus preguntas y comentarios. ¡Hasta la próxima entrega!