The Beatles nominados al Grammy por primera desde 1997

Los legendarios Beatles han vuelto a brillar en la escena musical al obtener sus primeras nominaciones al Grammy desde 1997. El icónico cuarteto recibió dos nominaciones por su última canción “Now and Then”, compitiendo en la categoría de grabación del año junto a artistas contemporáneos de la talla de Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish. Además, fueron reconocidos en la categoría de mejor interpretación de rock por esta misma canción.

Estas nominaciones marcan un regreso triunfal para The Beatles, siendo las primeras desde su victoria en 1997, donde se llevaron tres premios Grammy. “Now and Then”, referida por Paul McCartney como “la última canción de The Beatles”, fue escrita por el fallecido John Lennon y presenta voces originales grabadas por él en 1970, preservadas mediante inteligencia artificial.

La canción cuenta con nueva instrumentación de McCartney y Ringo Starr, los dos únicos miembros sobrevivientes de la banda, así como grabaciones de guitarra de George Harrison, fallecido en 2001. Desde su primera victoria en 1965, The Beatles han cosechado un total de siete premios Grammy a lo largo de su carrera.

Pero no son los únicos clásicos del rock en ser reconocidos en la lista de nominados al Grammy de este año. Los Rolling Stones también han recibido una nominación al mejor álbum de rock por su trabajo en “Hackney Diamonds”. Con tres premios Grammy en su haber, los Stones continúan dejando su marca en la historia de la música, liderados por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

