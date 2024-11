Carla Field se convertirá en madre de una niña (+video)

La reconocida exanimadora venezolana, Carla Field, junto a su pareja, compartió un emotivo momento a través de las redes sociales al revelar el sexo de su futuro bebé.

En un video publicado en sus perfiles, se puede ver a Carla junto a su pareja y su hijo, compartiendo un momento especial al cortar una torta y descubrir que el interior era de color rosa, lo que indicaba que estaban esperando una niña.

“Todavía sigo en shock, que alguien me despierte y me diga que esto no es un sueño! Gracias Señor, das todo y más de lo que te pedimos”, expresó la animadora en su publicación.

Se espera que la llegada de la hermanita de Fede sea en abril del próximo año, aunque aún no han dado a conocer el nombre que le pondrán a la bebé.

