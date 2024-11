¡ORGULLO VENEZOLANO! Las estrellas que se juntaron en el juego Caracas

El éxito de la canción “Veneka” de la banda Rawayana sigue generando impacto y conversación en redes sociales.

Recientemente, un video se volvió viral en plataformas como TikTok, protagonizado por diversas personalidades conocidas como “venekas”, entre las que destacan Valentina Quintero, Lele Pons, Joaquina, Gaby Espino y Amanda Dudamel.

Valentina Quintero, reconocida influencer y experta en turismo venezolano, compartió en su cuenta de Instagram detalles sobre la grabación de este video con la canción de Rawayana de fondo, el cual sirvió como un encuentro entre las “venekas” para disfrutar juntas.

El video se viralizó rápidamente, obteniendo cerca de 70 mil me gusta solo en la cuenta de Instagram de Quintero y miles más en las cuentas de los demás participantes.

La grabación fue dirigida por Lele Pons en el estadio Marlins de Miami, donde se reunieron varios artistas y una multitud de venezolanos para presenciar un emocionante partido de béisbol entre el Caracas y el Magallanes.

En su publicación, Quintero compartió: “Gozamos, bailamos, nos abrazamos y me convidó a participar en este video que ella dirigió. Puso un teléfono en una mesa, le dijo a Beto que iba de primero y él que no entendía, hasta que asimiló que qué le iba a cuestionar a Lele que puso la canción, hizo la fila, le dijo arranca y convocó a las demás, las colocó en orden, Gaby, Amanda, yo más atrás, Joaquina que no aguantaba la risa con mi baile tropical choreto y así hasta el final.”

De esta forma, Valentina Quintero se convirtió en una sensación en TikTok gracias a la dirección de Lele Pons en este divertido video que ha capturado la atención de miles de usuarios en redes sociales.