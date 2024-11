Selena Gómez responde a las críticas por su cambio físico: “Me pone enferma”

Selena Gómez, la reconocida cantante, actriz y empresaria, ha hecho frente a críticas desagradables sobre su físico mientras promocionaba su última película, ‘Emilia Pérez’, la cual le valió el premio a Mejor Actriz en el prestigioso Festival de Cannes.

En medio de la promoción de su exitoso trabajo cinematográfico, la artista se vio envuelta en comentarios negativos acerca de su apariencia física, especialmente después de que circularan imágenes suyas del American French Film Festival donde se le acusaba de tratar de ocultar su cuerpo al posar con las manos sobre su estómago.

El desafío de lidiar con críticas y un trastorno alimenticio

Ante estas críticas, Selena Gómez, de 32 años, no dudó en expresar su malestar y revelar que sufre de Sibo, una condición que afecta su intestino delgado y le provoca hinchazón y dolor abdominal. La artista declaró: “Me da igual si no tengo un cuerpo delgado. No tengo ese tipo de figura, y punto final”.

La intérprete también quiso dejar en claro que no se considera una víctima, sino simplemente un ser humano. Sus palabras buscan poner fin a las críticas que ha recibido en los últimos años, admitiendo que solía sentirse afectada al leer comentarios negativos sobre ella.

En definitiva, Selena Gómez se ha mantenido firme ante la adversidad, demostrando que su talento y valía van más allá de la apariencia física, y enviando un mensaje de empoderamiento a sus seguidores y detractores por igual.