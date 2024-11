Jennifer López habla del por qué canceló su gira: “Fue lo mejor que pude hacer”

La reconocida artista, Jennifer Lopez, decidió tomarse un merecido descanso este verano para pasar tiempo en casa con sus hijos.





Cortesía | La artista pidió disculpas a sus seguidores por la cancelación de sus conciertos



Hace aproximadamente un mes, Jennifer Lopez hizo pública su situación personal tras confirmarse su separación definitiva de Ben Affleck el pasado 30 de agosto, cuando ella solicitó el divorcio.

Fue en una entrevista para la revista Interview, donde la artista se abrió por primera vez sobre su estado emocional, su separación y la importancia de aprender a disfrutar de la soledad sin depender del amor de otra persona para encontrar la felicidad.

Recientemente, en una entrevista en el programa de televisión británico The Graham Norton Show, JLo se sinceró una vez más y vivió un emotivo momento que la llevó a derramar algunas lágrimas.

Durante la entrevista, la artista compartió cómo había sido su verano y reveló la difícil decisión que había tomado de cancelar su gira, algo inusual y necesario para ella en esta etapa de su vida.

“Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que pude hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans (por cancelar su gira). De hecho, y esto es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: ‘Oh, tenía tickets para ir a verte’. Y le dije que lo sentía. A lo que él me contestó: ‘No digas lo siento, te amamos’”, expresó con los ojos humedecidos.

La emoción de Jennifer se desbordó al darse cuenta de que ese fan que la reconfortó estaba presente entre el público. La artista no pudo contener la emoción y se levantó a darle un fuerte abrazo, disculpándose una vez más.

“Estoy tratando de contenerme”, dijo con una sonrisa mientras la actriz Kate Winslet, otra de las invitadas, le pasaba un pañuelo.

Este emotivo momento mostró la vulnerabilidad y humanidad de la cantante y actriz, así como el inmenso amor de sus seguidores que la esperan con ansias cuando esté lista para volver.

