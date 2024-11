“Blasini no me quiere en Magallanes”

El destacado beisbolista venezolano Pablo Sandoval ha revelado la verdadera razón por la que no estará jugando con Navegantes del Magallanes en la LVBP después de su participación en el ‘Choque de Gigantes’.

Durante una transmisión en vivo a través de la cuenta Archivo LVBP, el emblemático grandeliga explicó que el gerente deportivo de los turcos, Luis Blasini, ha decidido no contar con él en el equipo y no le ha dado la oportunidad de jugar este año.

“Blasini no me quiere, a pesar de que salí de la Academia de Blasini, qué ironía de la vida. Fui el primer pelotero que él firmó. Y no me quiere. Qué irónica es la vida”, expresó Sandoval.

El jugador también mencionó que estaba dispuesto a reducir su salario en un 50% para poder formar parte del equipo esta temporada y ayudar a luchar por el título de campeón.

“Es triste y doloroso, ¿sabes por qué? Puede ser gerente, puede ser lo que sea. Pero si tienes a una persona que es insignia, baluarte de tu organización, debes respetarlo”, agregó.

Pablo Sandoval demostró su compromiso con la organización al recordar que, hace tres años, donó toda su mensualidad -una cantidad considerable- para apoyar al equipo luego de ganar el campeonato.

Con estas declaraciones, el ‘Panda’ deja en claro su amor y respeto por su equipo, a pesar de las circunstancias que lo mantienen fuera de la cancha en esta temporada de la LVBP.