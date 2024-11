Karol G se disculpa por su nueva canción +57.

Karol G ofreció disculpas este lunes por su nueva canción «+57», tachada de sexualizar a las menores de edad por una entidad oficial en Colombia y que motivó comentarios del presidente Gustavo Petro.

La artista lanzó su nuevo sencillo el jueves pasado junto a otros figuras del género de su país, como J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro o Blessd.

La canción ha sido fuertemente criticada por una frase en la que Feid y Maluma hacen referencia a una mujer que es «mamacita (hermosa) desde los ‘fourteen’», es decir desde los 14 años.

La cantante señaló que algunos aspectos de la canción fueron sacados de contexto y aclaró que su intención original era celebrar la unión entre artistas y hacer que su audiencia disfrutara del ritmo.

Asume responsabilidad

«Me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender (…). Me siento muy afectada y me disculpo de corazón», escribió la cantante de 33 años.