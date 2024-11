A sus 69 años, Denzel Washington confirma su retiro de la actuación

El reconocido actor estadounidense, Denzel Washington, ha anunciado sus planes de retirarse de la actuación una vez que concluya la serie de películas que tiene pendientes. En una entrevista con el diario australiano ‘Today’, Washington expresó: “No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente, no tantas. Quiero explorar nuevos desafíos y proyectos que aún no he abordado en mi carrera. Después de interpretar nuevamente a Otelo a los 70 años y dar vida a Hannibal, tengo en mente colaboraciones con directores como Steve McQueen y Ryan Coogler en futuros proyectos”.

Washington reveló sus planes futuros: “Después de estas películas, me embarcaré en la adaptación de ‘Otelo’ y ‘El rey Lear’, para luego dar paso a mi retiro de la actuación”.

Con una carrera que inició en 1977 con la película “Wilma” y continuó con “Carbon Copy” en 1981, Washington ahora se prepara para participar en la próxima entrega de ‘Black Panther’, una de las películas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Actualmente, Washington se encuentra promocionando “Gladiator II”, la secuela de la película de acción de 2000 dirigida por Ridley Scott, en la que interpreta a Macrino, un antiguo esclavo y mentor de Lucio.

Este anuncio de retiro no es nuevo, ya que Washington había insinuado en agosto la posibilidad de reducir su actividad en la actuación. “Estoy llegando al final de mi trayectoria en el cine, y solo me interesan proyectos que me desafíen y me motiven”, comentó.

En cuanto a su colaboración con Ridley Scott, Washington destacó: “Nuestra experiencia en ‘American Gangster’ fue muy positiva, y ahora estamos trabajando juntos nuevamente. Scott es un director comprometido y apasionado, lo cual resulta inspirador para mí”.