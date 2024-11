Neoespartanos sufren cortes eléctricos de hasta nueve horas.

Los habitantes de la isla de Margarita están enfrentando nuevamente racionamiento en el servicio eléctrico, con un plan de administración de carga anunciado por Corpoelec de seis horas de manera rotativa, aunque sectores han sufrido apagones de hasta nueve horas.

Desde ayer, vecinos de diversos sectores y municipios han reportado cortes de electricidad que ocurren hasta dos veces al día, afectando el desarrollo normal de sus actividades.

Se ha informado extraoficialmente que la isla está siendo abastecida de energía solamente por el cable submarino, debido a problemas en el suministro de gas a las plantas termoeléctricas Luisa Cáceres de Arismendi y Juan Bautista Arismendi. Esta situación se vincula con la explosión en el Complejo Operativo de Punta de Mata, en el estado Monagas, sucedida la mañana del lunes 11 de noviembre.

Numerosos negocios han tenido que adquirir generadores eléctricos para prevenir la interrupción de sus operaciones durante los cortes de luz, que son cada vez más habituales en el estado insular. No obstante, estos generadores funcionan a base de gasolina, lo que supone un costo extra y complica su obtención.”Nosotros tenemos planta hace cuatro años, nos blindamos en ese aspecto. Pero hoy en la mañana se dañó y tuvimos que cerrar. Mandamos a los empleados a sus casas, porque no sabemos cuándo vuelve y no hay un cronograma de Corpoelec para saber si será un corte prolongado o no”, dijo Juan González, dueño de una panadería en Pampatar.

En la mayoría de los hogares, los residentes no disponen de este tipo de “ayuda” por los elevados precios de las plantas eléctricas. Muchos han decidido adquirir bombillas y ventiladores recargables para prepararse para los cortes de luz. Respecto a los alimentos, los vecinos esperan que el plan de racionamiento no se prolongue para prevenir el deterioro de lo almacenado en sus refrigeradores.

“No hemos podido cocinar el almuerzo, debido a que la cocina es eléctrica. Tengo miedo que pierda la carne y el pollo que compré ayer. Los cortes son muy largos de nueve horas, en ese tiempo se pueden dañar”, dijo Carmen Rojas, vecina de Llano Adentro.

La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una solución duradera para los problemas de suministro eléctrico en Margarita. Mientras tanto, los residentes y comerciantes se preparan para enfrentar las dificultades que trae consigo el racionamiento eléctrico.

