Pitbull y Bon Jovi desataron la fiesta en los Latin Grammy 2024 con el remix “Now or Never”

En una noche llena de sorpresas y colaboraciones inesperadas, el escenario de los Latin Grammy 2024 se iluminó con la unión de dos titanes musicales: Jon Bon Jovi y Pitbull. El rockero legendario y el rapero cubano-estadounidense se unieron para presentar el remix “Now or Never”, una versión renovada del clásico de Bon Jovi “It’s My Life”.

La combinación de los poderosos riffs de guitarra de Bon Jovi con las líneas contagiosas de Pitbull creó un espectáculo lleno de energía y fiesta. Aunque la estructura del tema se mantuvo fiel a la versión original, Pitbull añadió su toque personal con frases como “Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear”.

Esta colaboración no fue una sorpresa total, ya que ambos artistas habían compartido escenario antes durante el “Party After Dark Tour” de Pitbull en Nueva York. La presentación en los Latin Grammy fue el punto culminante de esta alianza musical, que también se vio reflejada en el estreno del video oficial de “Now or Never”.

Además de su actuación, Jon Bon Jovi tuvo el honor de presentar a Carlos Vives como Persona del Año, destacando la influencia positiva del artista colombiano en la música latina. En un emotivo discurso, Bon Jovi elogió el legado de Vives y la trascendencia de sus canciones en la comunidad global.

La noche de los Latin Grammy también contó con la participación de otros grandes nombres de la música latina, como Becky G, Carín León, Grupo Frontera, Joe Jonas, Emilia, Residente, Luis Fonsi y Kali Uchis. El homenaje a la salsa incluyó el esperado reencuentro de Marc Anthony y la India en el escenario, añadiendo un toque especial a la celebración de los 25 años de los premios.

En cuanto a los galardonados de la noche, Juan Luis Guerra se destacó al llevarse los premios a la Grabación del Año y Álbum del Año por su trabajo en “Mambo 23” y “Radio Güira”. Jorge Drexler fue reconocido con el premio a Canción del Año por su emotiva composición “Derrumbe”, Ela Taubert se llevó el premio a Mejor Nuevo Artista y Luis Fonsi ganó el premio a Mejor Álbum Vocal Pop por “El Viaje”.