Tribunal en Guatemala ordena la vuelta a prisión del periodista José Rubén Zamora

La sala segunda de apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala ha tomado la decisión de revocar el arresto domiciliario que se le había concedido al reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín. En su lugar, se ha ordenado que vuelva a prisión preventiva, según confirmó la familia Zamora a EFE.

Con 68 años de edad, Zamora Marroquín regresará a la prisión militar de Mariscal Zavala, donde estuvo recluido durante 813 días hasta el pasado 19 de octubre, cuando un juzgado le otorgó la medida sustitutiva.

El periodista, con tres décadas de trayectoria investigando la corrupción estatal en Guatemala, fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, acusado de presunto lavado de dinero, una semana después de haber criticado la Administración del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Según José Carlos Zamora, hijo del periodista, la familia fue notificada el viernes 15 de noviembre sobre la orden judicial que devuelve a su padre a la prisión en las próximas 48 horas.

El pasado lunes, Zamora Marroquín asistió al Palacio Nacional de Cultura, invitado por el presidente Bernardo Arévalo, para la firma de la declaración de Chapultepec, comprometiéndose el Estado de Guatemala a respetar la libertad de expresión.

Por qué arrestaron a José Rubén Zamora

En 2021, a través de El Periódico, Zamora Marroquín denunció negocios anómalos del Gobierno de Giammattei en la adquisición de vacunas contra la covid-19 y publicó varios reportajes sobre corrupción en el entorno del presidente. A finales de octubre, en una entrevista con EFE, expresó que no descartaba su regreso a prisión: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”, declaró en aquel momento.

Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció irregularidades en el proceso penal contra el periodista, como la negación de presentar pruebas de descargo o la persecución penal a sus abogados defensores.

Durante su reclusión, Zamora Marroquín recibió visitas de representantes del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.

En los últimos cuatro años, al menos 65 personas entre periodistas, jueces, activistas y fiscales tuvieron que exiliarse de Guatemala debido a una presunta persecución política en su contra por su labor.

Arévalo condena decisión contra Zamora

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó como “abusiva y arbitraria” la decisión judicial de revocar el arresto domiciliario de José Rubén Zamora y ordenar su vuelta a prisión tras 813 días. “Cualquier resolución que atente contra la libertad de expresión es ilegítima”, afirmó Arévalo de León a través de sus redes sociales.