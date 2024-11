Eva Longoria ya no vive en EEUU por considerarlo “aterrador”

La reconocida actriz Eva Longoria ha tomado la decisión de vivir fuera de los Estados Unidos. La estrella de la exitosa serie “Desperate Housewives” reveló a Marie Claire que ella, junto a su esposo José Bastón y su hijo Santiago de seis años, ya no consideran a Los Ángeles como su hogar.

Desde hace varios años, la familia Longoria-Bastón ha optado por vivir principalmente fuera de Hollywood, dividiendo su tiempo entre España y México, según informó la publicación.

Longoria expresó que ha sentido un creciente temor hacia Estados Unidos y cree que esta sensación continuará después de los resultados de las elecciones presidenciales. Reconoció sentirse afortunada de poder ofrecerle a su familia una escapatoria en el extranjero.

“Puedo escapar e ir a algún lugar. La mayoría de los estadounidenses no tienen tanta suerte”, agregó. “Van a estar atrapados en este país distópico, y mi ansiedad y tristeza son por ellos”.

La actriz dedicó su verano a hacer campaña a favor de la fórmula Harris-Walz, buscando reclutar votantes latinos en un esfuerzo por continuar la lucha con el Partido Demócrata.

Incluso antes de la pandemia de covid-19, Longoria, oriunda de Texas, ya sentía que el país estaba experimentando cambios significativos y que era momento de iniciar un nuevo capítulo en su vida.

“Simplemente se siente como si este capítulo de mi vida ya hubiera terminado”.

Más recientemente, la actriz ha destacado como protagonista y productora ejecutiva de la serie “Land of Women” y ha participado en seis episodios de “Only Murders in the Building”.