A 24 horas de anuncio ministerial se mantiene falla eléctrica en Margarita A las 5 de la tarde de este domingo 17 de noviembre , sectores de diversos municipios siguieron reportando prolongados cortes en el servicio eléctrico.

Promesa pendiente

El Ministro del Poder Popular para la energía eléctrica, Jorge Márquez, estuvo el sábado en la isla de Margarita y anunció el progresivo restablecimiento del sistema a partir de esa noche, sin embargo ha resultado muy lento considerando que el plan de administración de carga inició el martes 12 y fueron aumentando las horas de suspensión.

En las redes sociales la mayoría de los mensajes son entorno a las condiciones del suministro eléctrico.

Redes Sociales

“Sin luz desde, aproximadamente a las 03:00 am, en el Sector Los Caobos de Paraguachi. “Sin luz desde las 2:40am”. “Sin luz desde las 8:00 pm”. “Sin luz desde las 3 am aprox”. “Por la avenida circunvalación norte nos llegó la luz a las 2 am, 10 horas desde las 4 sin luz, y ahorita 7 am suas se volvió a ir”. “Mis cortes también de 10 horas y solo 3 de Luz además incomunicada”.

“En Los Olivos de Los Robles después de 11 horas sin luz llegó a las 12 am y la volvieron a quitar a las 3:30 am y todavía estoy sin luz”. no se ya hasta que hora”. “Desde las 3.55 AM sin luz, y acaba de llegar. Me estaba quedando sin batería y el wifi no regresa, bueno, es lo menos malo”. “Aquí en las urbanizaciones del sector villa Juana, se fue la luz a las 2:40 de la madrugada y llegó la luz a las 2:15pm, casi 12 horas sin luz, y se acaba de ir a las 4pm, solo tuvimos dos horas de electricidad”.

