Bloques son de 12 horas sin luz y 4 con luz.

Este lunes es el séptimo día que Nueva Esparta vive bajo un plan de administracion de carga eléctrica que ha ido aumentando en el transcurso de la semana. De acuerdo al Ministro de Energía eléctrica desde el sábado en la noche el servicio debía restablecerse progresivamente, sin embargo los habitantes dan cuenta que contrariamente han aumentado las horas sin servicio. De hecho, las consecuencias comienzan a ser más evidentes.

Crisis eléctrica en Margarita: Bloques son de 12 horas sin luz y 4 con luz

Las instituciones educativas están cumpliendo horario limitado y algunas despacharon incluso la misma mañana del lunes. Los hoteles que tienen planta la encienden en lapsos de 6 a 8 horas con al menos dos de descanso, para alargar el gasoil que también está en escasez, además que son equipos de emergencia y no deben estar en uso durante tantas horas como está sucediendo. Las estaciones de servicio también funcionan segun tengan o no electricidad. En los comercios solo abren a las horas que se tiene servicio y en algunos los puntos de venta no funcionan, ademas que se dificultan los cuadres de caja.

Los centros comerciales también están limitando el horario y se da prioridad a la apertura a los sectores básicos. Hasta el momento no ha habido nueva información oficial, sobre el tiempo que será aplicado el racionamiento eléctrico.

